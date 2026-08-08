Continúan los trabajos de los equipos de emergencias en los incendios de Huelva y Castellón

Madrid, 8 de agosto de 2026. El incendio forestal declarado el pasado jueves en el paraje de Raboconejo de Niebla, en Huelva, ha requerido de la activación de la fase de emergencia situación operativa 2 debido a la inestabilidad del fuego. Las previsiones meteorológicas, especialmente el cambio en la dirección del viento, el ensanche de la cabeza del incendio y su avance, han aconsejado reforzar el dispositivo con medios adicionales y solicitar la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha enviado este viernes por la noche un mensaje Es-Alert para ordenar el confinamiento de los vecinos de Sierra Engarcerán (Castellón). (Fuente: Europa Press / UME / Consorcio Bomberos Castellón)