Continúan los trabajos de extinción sobre los incendios de Ávila, Madrid y Castellón

Madrid, 26 de julio de 2026. Concluye el fin de semana y continúan los trabajos de extinción de los principales incendios que continúan activos en nuestro país. Bomberos forestales, UME, Guardia Civil y Policía Nacional trabajan de manera coordinada para tratar de controlar los fuegos lo antes posible. Ávila y la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid siguen siendo los dos puntos que más preocupan en toda la geografía nacional. Por su parte, el incendio forestal de La Vall d'Uixó, en Castellón, continúa fuera de control y ya ha quemado más de 4.300 hectáreas. (Fuente: Europa Press / Bombers Diputació Castelló / UME / Guardia Civil / La Moncloa / Emergencias Madrid)