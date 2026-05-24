Continuidad para E-Dixgal: La ley digital gallega blindará un modelo "perfectamente asentado"

Santiago de Compostela, 24 de mayo de 2026. El programa de educación digital de la Xunta, E-Dixgal, encara su segunda década de vida consolidado como un modelo "perfectamente asentado" que no sufrirá variaciones en su filosofía con la entrada en vigor de la futura Ley de educación digital. Lejos de suponer un punto de ruptura, la nueva normativa autonómica nace con el objetivo de "blindar" legalmente un sistema híbrido que ya alcanza a unos 600 centros educativos y más de 64.000 alumnos en toda la comunidad.