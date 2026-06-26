Controlado el incendio forestal de Tiana (Barcelona) y desconfinan 3 urbanizaciones

Barcelona, 26 de junio de 2026. Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio forestal de Tiana (Barcelona) y han levantado el confinamiento de las 3 urbanizaciones que quedaban confinadas. En un mensaje en 'X' este viernes, han explicado que continúan trabajando con un helicóptero y unas 30 dotaciones terrestres para revisar y remojar la zona afectada. También han explicado que se mantiene el corte de la carretera B500 y que, a medida que avance la tarde, "se irá desescalando" el número de dotaciones.