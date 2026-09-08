Cooperantes reclaman en las Cortes una política de cooperación "fuerte, estable y ambiciosa"

Toledo, 8 de septiembre de 2026. La Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha ha reclamado este martes una política de cooperación "fuerte, estable y ambiciosa", con recursos suficientes y basada en el consenso, durante el acto institucional celebrado en las Cortes regionales con motivo del Día de las Personas Cooperantes, una jornada que ha servido para reivindicar el papel de la cooperación internacional frente al retroceso de recursos, los conflictos y el avance de los discursos de odio y la desinformación. (Fuente: Cortes Castilla-La Mancha)