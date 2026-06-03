Córdoba despide al consejero Villamandos en una emotiva ceremonia en la Iglesia de la Trinidad

Córdoba, 3 de junio de 2026. La Parroquia de San Juan y Todos los Santos de Córdoba, conocida por todos los cordobeses como la Iglesia de la Trinidad, y ubicada en la plaza del mismo nombre, se ha llenado este miércoles hasta el coro, con todos los bancos ocupados, con todos los huecos y pasillos tomados, en pie, salvo el pasillo central, por familiares, amigos, compañeros y conocidos de todos los ámbitos, más allá de las autoridades civiles y militares, también presentes, para despedir en su funeral al hasta ahora consejero en funciones de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, "un hombre bueno y justo".