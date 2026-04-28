Las Cortes de CyL tendrán el reparto de dedicaciones exclusivas y de retribuciones de 2022

Valladolid, 28 de abril de 2026. Las Cortes de Castilla y León echarán a andar inicialmente con el reparto de dedicaciones exclusivas y de retribuciones que se acordó en el año 2022, al inicio de la anterior legislatura cuando PP y Vox pactaron reducir el número de procuradores con salario del Parlamento, si bien el Grupo Popular ha planteado crear un grupo de trabajo para estudiar "con calma, con serenidad, con transparencia y sin límite de tiempo" el futuro número de dedicaciones exclusivas por cada grupo --son cuatro--.