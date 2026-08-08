Crece el número de cruceristas un 12% hasta junio: "Andalucía avanza con paso firme"

Málaga, 8 de agosto de 2026. El vicepresidente segundo y consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha destacado el crecimiento anual del 12% de cruceristas que llegaron a los puertos andaluces durante el primer semestre de 2026, lo que representa un total de 512.667 viajeros y 397 embarcaciones de este tipo, según los últimos datos de la Consejería. Imágenes de la llegada del crucero Arvia al puerto de Málaga, un buque británico en el que viajan 6.264 pasajeros que han hecho escala en la capital de la Costa del Sol durante este pasado viernes.