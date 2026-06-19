Cristina Palacín inaugura la tercera edición de la Feria Agroalimentaria de la provincia

Zaragoza, 19 de junio de 2026. La III Feria Agroalimentaria de la Provincia de Zaragoza ha abierto sus puertas este viernes, 19 de junio, en el Palacio de Sástago convertida ya en uno de los principales escaparates del sector agroalimentario aragonés. Productores, empresas, investigadores, divulgadores y entidades vinculadas a la gastronomía se dan cita hasta este domingo en un evento impulsado por la Diputación de Zaragoza (DPZ) con el objetivo de acercar al público la riqueza de los productos locales y reforzar el vínculo entre territorio, turismo y alimentación.