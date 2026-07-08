Cruce de acusaciones entre Rueda y la oposición por la AP-9, "estafa" frente a "traición"

Santiago de Compostela, 8 de julio de 2026. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la oposición han cruzado acusaciones por el traspaso de la autopista AP-9 a Galicia, en una sesión de control parlamentaria centrada en el autogobierno. Por un lado, el líder del Ejecutivo autonómico sostiene que la transferencia "tal como está planteada es una estafa", mientras que Bloque y PSdeG acusan al jefe de los populares gallegos de "traición" por su negativa al acuerdo alcanzado en el Congreso. (Fuente: Parlamento Gallego)