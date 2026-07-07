Los cruceros se consolidan como una de las opciones de viaje más demandadas para verano

Barcelona, 7 de julio de 2026. Los cruceros se consolidan, un año más, como una de las opciones vacacionales más demandadas para el verano. La comodidad de visitar varios destinos sin deshacer la maleta y la amplia oferta de ocio a bordo explican el creciente interés que despierta este tipo de viaje, especialmente entre las familias. Para responder a esta alta demanda, MSC Cruceros presenta una propuesta centrada en ofrecer una experiencia vacacional completa, con una amplia oferta de servicios a bordo. Uno de los grandes atractivos para el público español es la comodidad y la cercanía. Durante la temporada de verano, la compañía de cruceros cuenta con seis puertos de embarque en España, facilitando que los viajeros puedan comenzar sus vacaciones prácticamente desde la puerta de casa. La propuesta incluye gastronomía de nivel internacional, entretenimiento para todas las edades, bienestar en el spa, excursiones y seguro de viaje. Además, este verano MSC Cruceros no aplicará recargos por combustible, asegurando una política de precios completamente transparente y sin sorpresas. El auge del sector también se refleja en la compañía, que prevé un 2026 con más de 600 escalas en puertos españoles, una cifra que evidencia el crecimiento de la actividad en el país.