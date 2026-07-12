Cruz Roja urge a conocer el entorno y avisa: jamás hay que entrar al agua en un ahogamiento

Badajoz, 12 de julio de 2026. El enfermero y socorrista de Cruz Roja, Daniel Hidalgo, ha advertido de la necesidad de extremar la prevención y conocer el entorno acuático antes de bañarse para frenar el incremento de ahogamientos, que ya suman 217 muertes en España este año (6 en Extremadura). Daniel Hidalgo ha remarcado que lo más importante ante una emergencia es avisar al 112 y lanzar un objeto flotante, evitando "bajo ningún concepto" entrar al agua para realizar el rescate por el alto riesgo de ser arrastrado.