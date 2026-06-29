CSIF no descarta la huelga ante "mentiras" de la ministra de Sanidad

Madrid, 29 de junio de 2026. El presidente del Sector Nacional de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Fernando Hontangas, ha afirmado este lunes que no se descarta llegar a la huelga antes las "mentiras" de la ministra de Sanidad, Mónica García, por lo que ha asegurado que se encuentran a la espera de que el Estatuto Marco recoja en su segunda vuelta la jubilación acordada, así como ha informado de que ambas partes van a mantener una reunión este martes. "Las promesas, las mentiras que nos ha echado es algo que no vamos a volver a consentir", ha manifestado durante una concentración organizada este lunes por el sindicato a las puertas del Ministerio de Sanidad y en protesta por los cambios que ha asegurado que ha sufrido el texto aprobado en la Mesa del Ámbito el pasado mes de enero. "Nos ha quitado texto de lo que ya teníamos negociado", ha señalado.