CSL inaugura en Barcelona su nueva sede central para la región Iberia

Barcelona, 15 de junio de 2026. La multinacional farmacéutica CSL ha inaugurado hoy en Barcelona su nueva sede central para la región Iberia, tras culminar la integración de CSL Vifor y CSL Behring en una única compañía. La farmacéutica refuerza así su apuesta por la ciudad condal como sede estratégica de operaciones. Con actividad en áreas como inmunología, hematología, vacunas y enfermedades respiratorias, esta farmacéutica, que nació en Australia hace más de 110 años, está presente en más de un centenar de países. El acto de inauguración ha contado con la participación de representantes institucionales y profesionales del sector. Unos 8,8 millones de pacientes en todo el mundo son tratados con las terapias de la compañía derivadas de plasma y recombinantes. En este sentido, la jornada ha contado con una mesa redonda que ha abordado el papel del plasma en la seguridad sanitaria. CSL cuenta con más de 30 años de trayectoria en España y Portugal. La innovación es uno de los principales ejes estratégicos de la compañía, por lo que ha invertido 1.400 millones de dólares en I+D a nivel mundial en este último año y mantiene ya 59 ensayos clínicos en marcha.