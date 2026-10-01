Cuatro startups tecnológicas entran en el programa de aceleración de Fundación Repsol

Madrid, 1 de octubre de 2026. Fundación Repsol lleva 15 años impulsando la innovación tecnológica y el emprendimiento apoyando a startups que trabajan por la transición energética. La Fundación ha dado a conocer las 4 nuevas seleccionadas que se unen a su programa de aceleración, el Fondo de Emprendedores. Durante estos quince años, se han evaluado más de 6.000 startups y más de 90 han sido aceleradas. Además de financiación, los emprendedores reciben asesoramiento personalizado por parte de un equipo de mentores expertos. En esta convocatoria han presentado sus propuestas un total de 167 startups y cuatro han sido seleccionadas: OXHYD, AIRHIVE, REPOLYWISE y TETHER EV, centradas en tecnologías innovadoras sobre hidrógeno, usos del CO, economía circular y recarga de vehículos eléctricos. Además, en el evento han participado distintos expertos en innovación y en energía para analizar algunas de las claves para el futuro de Europa. Con el fin de conocer el papel de las startups en la nueva Europa Energética. Con el Fondo de Emprendedores, Fundación Repsol muestra su apuesta por la innovación y la energía de las personas como factores clave para generar un impacto positivo en la sociedad.