Se cumplen 29 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA

Madrid, 14 de julio de 2026. Hoy 13 de julio, se cumplen 29 años del asesinato a manos de ETA de Miguel Ángel Blanco, el concejal de Ermua por el Partido Popular (PP). A su homenaje, por el aniversario de su muerte, en Madrid han acudido el secretario general del PP, Miguel Tellado; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; y la senadora, presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco y hermana de Miguel Ángel, Mari Mar Blanco. Una de las muchas ciudades donde también se ha rendido homenaje a Miguel Ángel Blanco ha sido Zaragoza. (Fuente: Europa Press/PP/Comunidad de Madrid/Ayuntamiento de Madrid)