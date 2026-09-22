La CUP pide que el debate de educación no sea "una operación para cerrar el conflicto" laboral

Barcelona, 22 de septiembre de 2026. La líder de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, ha reclamado que el debate sobre el sistema educativo catalán no se acabe convirtiendo en "una operación para cerrar el conflicto" laboral con los profesores, y ha instado al Ejecutivo de Salvador Illa a retomar la negociación con los sindicatos, escuchar sus propuestas, establecer un calendario concreto y medidas que se puedan aplicar ya. "El Govern ya lo hizo, intentó darlo por cerrado mediante un acuerdo que no representaba a la mayoría sindical, y ahora no puede repetir la misma operación sustituyendo la negociación por un debate institucional", ha pedido Castillejo en rueda de prensa este martes, después de que el Govern haya convocado a los grupos parlamentarios a una cumbre educativa el viernes. (Fuente: Parlament Catalunya)