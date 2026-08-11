CyL prevé ampliar las zonas afectadas por los incendios

SANTA MARÍA DEL CONDADO (LEÓN), 11 de agosto de 2026. La Junta de Castilla y León prevé ampliar las zonas afectadas por los incendios en el Consejo de Gobierno extraordinario que se celebrará este jueves o en el del jueves próximo ante los últimos fuegos producidos en la Comunidad, que hacen necesaria su actualización. Así lo ha manifestado este martes el vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, que ha señalado que las ayudas seguirán llegando "con la premura que sea necesaria" a las explotaciones afectadas.