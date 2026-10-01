Daniel, afectado por deshaucio "le estan poniendo un precio a la vida por culpa de la vivienda"

Barcelona, 1 de octubre de 2026. Daniel fue desahuciado de su casa en 2025, teniendo a ocho menores a su cargo, hoy ha asistido a la concentración delante del Ayuntamiento de Barcelona, para reclamar una vivienda digna para todo el mundo, y señala que "no puede ser que te veas en la calle para entrar en una mesa de emergencia". Desde hace seis meses, cuando lo echaron de su casa que fue adquirida por un fondo de inversión que a su vez lo vendió a un particular que no quiso renovarles el contrato, espera una alternativa habitacional. "Me entristece que tengamos que llegar a límites como que gente se quite la vida por la vivienda", comenta entre los motivos para asistir a la protesta, "le estan poniendo un precio a la vida por culpa de la vivienda, no puede ser que trabajemos para que se lleve todo nuestro dinero un simple alquiler".