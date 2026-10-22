Daniel, físico de la UV, desahuciado tras diez años peleando por evitarlo

Valencia, 22 de octubre de 2026. El desahucio de Daniel González Iglesias, físico e investigador en la Universitat de València (UV), se ha ejecutado en la mañana de este jueves tras diez años peleando por evitarlo. Aunque el lanzamiento estaba previsto para las 9.30 de la mañana, finalmente la Policía Nacional ha acudido a la vivienda sobre las seis y ha desplegado un dispositivo con ocho furgones. Ante esta situación, Daniel ha "decidido colaborar", identificándose con DNI y número de teléfono al ser requerido y abandonar el inmueble. Por su parte, el portavoz del Sindicat d'Habitatge de València, Esteban Arellano, ha incidido en que, tras lo sucedido, Daniel se ha "alejado" del domicilio por necesidad, al sufrir un "cuadro de ansiedad", por el que ha sido atendido en un centro de salud.