Darío, 'Los santos inocentes' y "una abuela crossfitera" sorprenden en el inicio de la PAU

Zaragoza, 2 de junio de 2026. Un total de 7.144 estudiantes aragoneses han comenzado este martes la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) con el examen de Lengua Castellana y Literatura, en el que los aspirantes han tenido que analizar el poema del 'Caracol' de Rubén Darío, la novela 'Los santos inocentes' de Miguel Delibes, un comentario de texto sobre "una abuela crossfitera" o un análisis sintáctico, en una prueba con la que algunos no se han mostrado demasiado conformes: "No ha salido lo que esperaba que saliera y lo que mejor llevaba, sobre todo en el comentario de texto".