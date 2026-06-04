David Sánchez declara como investigado ante el tribunal por su contratación en la Diputación

Badajoz, 4 de junio de 2026. El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, ha declarado este jueves, 4 de junio, como investigado ante el tribunal que juzga su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Junto a David Sánchez, ha declarado el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. (Fuente: Imágenes Cedidas)