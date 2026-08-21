Una década de 2.500 testimonios de superación cosidos por Julián Cano en 'Héroes Anónimos'

Toledo, 21 de agosto de 2026. El programa 'Héroes Anónimos' de Castilla-La Mancha Media, conducido por el periodista Julián Cano, se encuentra inmerso en su décimo aniversario como un formato de servicio público que ha dado voz a más de 2.500 testimonios de otros tantos paisanos para construir historias de superación a lo largo de más de 250 capítulos como altavoz para poner en valor el trabajo de personas, asociaciones, colectivos o entidades que se esfuerzan por hacer una sociedad mejor, más justa y solidaria en la región. (Fuente: CMMedia)