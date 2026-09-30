Decenas de personas acampan en la plaza Catalunya de Barcelona "por el derecho a la vivienda"

Barcelona, 30 de septiembre de 2026. Decenas de personas se han reunido en la plaza Catalunya de Barcelona desde las 19 horas de este martes con el objetivo de acampar "para defender el derecho a la vivienda y hacer frente a los desahucios, los alquileres imposibles y la precariedad", según ha explicado la organización en redes sociales. El mismo perfil en redes explica que dicha organización está formada por "un grupo de personas de distintos sindicatos de vivienda, asambleas y personas con una preocupación común" y ha compartido el programa de la jornada, que entre otras cosas incluye asambleas abiertas.