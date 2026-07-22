Las defensas de los acusados presentan sus informes finales en el juicio por el 'caso Kitchen'

Madrid, 22 de julio de 2026. El juicio por la 'Operación Kitchen' ha afrontado este miércoles una de sus últimas jornadas en la que las defensas de los acusados han comenzado a exponer sus informes finales sobre el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de ese modo, las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido. (Fuente: Europa Press / Audiencia Nacional)