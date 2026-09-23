Delcy Rodríguez se reúne con Trump en Nueva York mientras Machado intenta volver a Venezuela

Madrid, 23 de septiembre de 2026. Dos movimientos en paralelo marcan la agenda venezolana en Nueva York. Por un lado, el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, han mantenido un encuentro a puerta cerrada, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas. La presidenta encargada de Venezuela califica la reunión de "histórica" y asegura que ambos han abordado el fortalecimiento de la relación bilateral y posibles vías de cooperación en sectores estratégicos, como la energía, la minería y la seguridad. Es el primer cara a cara entre Rodríguez y Trump desde la llegada de la dirigente venezolana a Miraflores. Y mientras se producía ese acercamiento entre Caracas y Washington, María Corina Machado intentaba regresar a Venezuela. Según su equipo, la líder opositora trató de hacerlo hasta en tres ocasiones el pasado 21 de septiembre, desde Panamá y por vía marítima y aérea, pero ninguno de los intentos tuvo éxito. (Fuente: Europa Press, Delcy Rodriguez, The White House)