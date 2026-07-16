Los delitos en Catalunya bajan un 7,6% en el primer semestre de 2026 respecto al año pasado

Barcelona, 16 de julio de 2026. Los delitos en Catalunya han descendido un 7,6% en el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año pasado, especialmente los delitos patrimoniales como los hurtos, cuya cifra se sitúa cerca del 13% en comparación a la media obtenida entre 2022-25. Así lo han explicado este jueves la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon; el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en una atención a los medios antes de la reunión del Comité Nacional de Seguretat i Justícia. Hasta el 30 de junio Catalunya ha registrado un total de 266.197 hechos delictivos, la mayoría de ellos (226.279) se han registrado en el entorno físico, si bien 39.918 se han producido en el entorno virtual, principalmente ciberestafas. El incremento de 91 plazas judiciales ayudará a reducir los plazos en el ámbito penal y se repartirán en diferentes jurisdicciones en diferentes niveles, desde el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), las audiencias provinciales y los tribunales de instancia.