Denuncian en Santurtzi la "violencia policial" contra el joven fallecido

Bilbao, 27 de junio de 2026. Ciudadanía, colectivos sociales y allegados de la víctima se han concentrado en Santurtzi este sábado para denunciar la "violencia policial" que entienden se ejerció contra el joven santurtziarra fallecido el pasado miércoles tras una actuación policial en la que se utilizó un dispositivo táser. A la convocatoria, que ha tenido lugar frente al Ayuntamiento a partir de las 12.30 horas, han acudido cientos de personas que, bajo los lemas "no a la brutalidad policial" y "justizia Anderrentzat" (justicia para Ander) han proferido diversas protestas contra la policía, como 'vergüenza me daría ser policía' o 'borroka da bide bakarra', y sonoros pitos.