El desahucio de Daniel se ha ejecutado este jueves tras diez años peleando por evitarlo

Valencia, 22 de octubre de 2026. El desahucio de Daniel González Iglesias, físico e investigador en la Universitat de València (UV), se ha ejecutado en la mañana de este jueves tras diez años peleando por evitarlo. El portavoz del Sindicat d'Habitatge de València, Esteban Arellano, ha explicado que la Policía ha desplegado un amplio dispositivo policial este jueves a primera hora que ha obligado a Daniel a desalojar su vivienda tres horas antes de lo planeado y que le ha pillado "por sorpresa" ya que esperaba la llegada de la comitiva judicial a las 9.30 horas. El portavoz de esta organización ha señalado que no tenían previsto concentrarse a las puertas de la vivienda de Daniel porque "no quería exponer a nadie a una represión policial". Tras lo sucedido, el joven investigador se ha "alejado" del domicilio por necesidad, al tener un "cuadro de ansiedad". El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes.