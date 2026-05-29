Desalia sube de nivel con Lucho6 RK y Hey Kid en su gran noche

Madrid, 29 de mayo de 2026. Desalia 2026 ha arrancado convirtiendo Huelva en el escenario de un auténtico universo inspirado en el gaming, donde vivir el momento Vive Ahora, ha sido la única regla. Más de 1.000 invitados, entre ellos nombres como Carla Campra o Jorge López, han sido parte de esta experiencia en la que la música, la fiesta y el buen rollo han marcado cada partida. Entre retos, sesiones y mucha energía colectiva, Desalia ha avanzado hasta desbloquear su momento estrella: la icónica Noche en Blanco. Vestidos acordes a la ocasión, los asistentes han vivido una de las veladas más esperadas junto a artistas como Lucho RK, Danny Romero o Hey Kid, que han llevado la noche al máximo nivel con actuaciones que han hecho bailar a toda la comunidad barcelover. Un año más, Desalia ha vuelto a superarse, elevando la experiencia a otro nivel. Un mapa de puro buen rollo donde cada momento ha sido clave y ya empieza a dibujarse en el horizonte la próxima cita: Desalia 2027.