Desalojo de migrantes en la desaladora de Ceuta en una jornada de protestas

Ceuta, 27 de septiembre de 2026. La Policía Nacional ha desalojado a varias decenas de migrantes de los asentamientos cercanos a la planta desaladora de Ceuta por motivos de seguridad, programando su traslado temporal a los terrenos de la antigua fábrica de Guano. Coincidiendo con esta actuación policial, unas 600 personas se han manifestado desde la Delegación del Gobierno hasta la frontera de El Tarajal para exigir un mayor reforzamiento fronterizo y la vuelta a la normalidad, expresando duras críticas y consignas contra las autoridades locales y nacionales. (Fuente: RTVCE/PSOE/Ministerio de Inclusión/Policía)