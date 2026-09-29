Desalojo policial en la playa de Benítez, en Ceuta, con decenas de migrantes huidos

Ceuta, 29 de septiembre de 2026. La Policía Nacional ha iniciado este martes el desalojo del asentamiento de la playa de Benítez, situada en Ceuta. Desde primera hora, más de medio centenar de agentes antidisturbios y numerosos furgones han desplegado un dispositivo para trasladar a los migrantes que pasaban allí la noche hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros del Tarajal, donde serán identificados. En el asentamiento había entre 300 y 400 personas. La mayoría ha salido del asentamiento sin oponer resistencia y ha sido organizada en filas para dirigirse hasta los autobuses que debían llevarles al CATE. Sin embargo, durante el operativo, un grupo de entre 20 y 30 personas ha conseguido escapar.