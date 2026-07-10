Desarticulado un entramado criminal por una estafa a una empresa de telecomunicaciones

Barcelona, 10 de julio de 2026. Los Mossos d'Esquadra, en una operación conjunta con Policía Nacional, han desarticulado una organización criminal por una estafa de más de 1 millón de euros a una empresa de telecomunicaciones. La investigación ha permitido detener 12 personas que a raíz de una denuncia de la operadora, que alertaba de múltiples contrataciones fraudulentas. Los autores utilizaban datos personales obtenidos mediante técnicas de ingeniería social para dar de alta líneas telefónicas y, posteriormente, solicitar dispositivos de alta gama bajo fórmulas de financiación. (Fuente: Mossos d'Esquadra)