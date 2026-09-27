Desciende a preemergencia el incendio de Igualeja y se levantan los confinamientos preventivos

Igualeja (Málaga), 27 de septiembre de 2026. El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado en la tarde de este domingo el descenso a fase de preemergencia, situación operativa 0, tras dar por estabilizado el incendio forestal declarado esta madrugada en Igualeja (Málaga). Ante este contexto, el consejero también ha comunicado el levantamiento de los confinamientos preventivos de los municipios de Igualeja y Parauta, así como el regreso de las once personas alejadas preventivamente.