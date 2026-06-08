Descubren nuevos elementos en el sistema de riego del monasterio de San Isidoro del Campo

Santiponce (Sevilla), 8 de junio de 2026. La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha anunciado, en el transcurso de una visita a las obras que se están ejecutando en el pósito (lugar donde se guardaban cereales, especialmente trigo), la almazara y el almacén del enclave monumental de San Isidoro del Campo, en la localidad sevillana de Santiponce, que "la actuación está sacando a la luz nuevos y relevantes datos y vestigios tanto de su organización y etapas constructivas como de su sistema hidráulico, permitiendo avanzar de manera notable en el estudio y el conocimiento histórico, arquitectónico y etnológico de este valioso bien patrimonial".