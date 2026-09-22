Publicado 22/09/2026 13:59:12 +02:00CET

Se desinfla buena parte de la boya neumática en la frontera marítima del Tarajal en Ceuta

Ceuta, 22 de septiembre de 2026. Buena parte de la boya neumática instalada en la frontera marítima del Tarajal, en Ceuta, para delimitar las aguas españolas y reforzar el control de los intentos de entrada irregular a nado permanece desinflada en varios de sus tramos, una incidencia que se repite con frecuencia desde su instalación y que vuelve a ser visible a tan solo un día de la convocatoria de entrada masiva difundida a través de redes sociales para este miércoles. El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha dicho hoy que el deterioro de la infraestructura era una situación "previsible" a la vista de la experiencia acumulada por la ciudad con instalaciones similares en el litoral. (Fuente: RTVCE)