Despega la nave Dragon de SpaceX que llevará a astronautas de la Crew 13 a la Estación Espacial

Cabo Cañaveral (Florida), 1 de octubre de 2026. La nave espacial Dragon de SpaceX, que llevará a los cuatro astronautas de la misión Crew-13 a la Estación Espacial Internacional, ha despegado este jueves con éxito desde Cabo Cañaveral (Florida). Un cohete Falcon 9 de SpaceX ha impulsado una nave espacial Dragon a la órbita con los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney , el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Joshua Kutryk y el cosmonauta de Roscosmos Sergey Teteryatnikov. La nave se acoplará de forma autónoma al puerto delantero del módulo Harmony de la estación esta madrugado. Será el lanzamiento y acoplamiento más rápido de una nave espacial estadounidense en la historia de la Estación Espacial Internacional, con una duración de aproximadamente 8 horas. (Fuente: NASA)