Un detenido como sospechoso de provocar el incendio forestal de Lozoyuela (Madrid)

Lozoyuela (Madrid), 16 de julio de 2026. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha anunciado el encargo a la Abogacía General del Gobierno regional de personarse en la causa que se abra tras la detención por parte de la Guardia Civil de una persona acusada de provocar el incendio de Lozoyuela (Madrid). El incendio ha sido declarado sobre las 16 horas en una zona entre las localidades de Mangirón, Cinco Villas y Buitrago, donde trabajan 37 dotaciones terrestres y aéreas de los Bomberos de la Comunidad de Madrid apoyados por Agentes Forestales y otra treintena de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). (Fuente: Comunidad de Madrid)