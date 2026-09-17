La deuda pública cae en julio por debajo del 100% por primera vez desde febrero de 2020

Madrid, 17 de septiembre de 2026. La ratio de deuda de las administraciones públicas se situó en el mes de julio en el 99,9% del Producto Interior Bruto (PIB), 2,4 puntos porcentuales (pp) menos que en el mismo período del año anterior, con un importe de 1,744 billones de euros, de acuerdo los datos publicados este jueves por el Banco de España. Según la estimación disponible para julio, la ratio habría descendido por debajo del 100% por primera vez desde febrero de 2020, justo antes de la pandemia. (Fuente: Europa Press / La Moncloa / DPA / EBS)