Dia genera 200 puestos de trabajo en su nuevo centro logístico en León

Madrid, 6 de julio de 2026. Con el objetivo de seguir consolidando su presencia en Castilla y León y el norte de España e impulsar su red logística, Dia ha inaugurado un nuevo centro de distribución en León, concretamente en el municipio de Villadangos, que generará más de 200 nuevos puestos de trabajo y ayudará a dinamizar la economía local. El centro logístico, que tiene una superficie de 64.000 m2 y ha contado con una inversión total cerca de 60 millones de euros, se enmarca dentro del Plan Estratégico de la compañía 'Creciendo cada día' y, desde finales del mes de junio, ya está a pleno rendimiento. Este nuevo centro de distribución dará servicio inicialmente a más 200 tiendas de Castilla y León y norte de España, reforzando la presencia de la compañía en la zona. La de León se convierte en la segunda nave más grande de la cadena de distribución, un paso más para afianzar su modelo de proximidad y seguir dando vida al día a día de cada comunidad en la que opera.