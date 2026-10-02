Díaz atribuye a la regularización el repunte del paro en septiembre

Madrid, 2 de octubre de 2026. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha atribuido "fundamentalmente" a la regularización extraordinaria el repunte del paro registrado en septiembre, al tiempo que ha destacado el aumento de la afiliación a la Seguridad Social y ha avanzado que el Gobierno volverá a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y sacará adelante las leyes de prevención de riesgos laborales y el registro horario. (Fuente: Ministerio de Trabajo)