Díaz evita valorar la imputación de la directora de la Guardia Civil y reclama más medidas

Centro Niemeyer, Avilés, 2 de julio de 2026. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha evitado este jueves pronunciarse sobre la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, acordada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y ha defendido dejar actuar a los tribunales para que depuren las responsabilidades que correspondan. (Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social)