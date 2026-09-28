Dimite el delegado del Gobierno en Ceuta y recuerda que avisó "semanas antes" al Ejecutivo

Madrid, 28 de septiembre de 2026. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha presentado su dimisión este lunes. Una decisión que, según el mismo ha dicho, había tomado ya hace algún tiempo y se la había comunicado al ministro y 'mando único' para la crisis de Ceuta, Ángel Victor Torres. Además, ha señalado que "semanas antes" ya había avisado al Gobierno central de la movilización que se estaba produciendo en Marruecos para pasar la frontera, ha recalcado. (Fuente: RTVE CEUTA/ EUROPA PRESS)