Dimiten el presidente y el CEO Plus Ultra investigados por el rescate a la aerolínea en 2021

Madrid, 25 de julio de 2026. El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, y su consejero delegado, Roberto Roselli, ambos investigados por el rescate a la compañía en marzo de 2021, han dimitido de sus cargos según fuentes cercanas a la aerolínea. La persona propuesta para dirigir la empresa será el accionista Hugo Castaño, aunque deberá ser la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la que dé el visto bueno a su nombramiento en las próximas semanas por ser una compañía en supervisión tras el préstamo recibido de 53 millones de euros. (Fuente: Europa Press / Senado)