La Diputación de Granada recepciona las obras de ensanche y mejora de la carretera de la Puleva

Granada, 1 de octubre de 2026. El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha recepcionado este jueves las obras de ensanche y mejora de la carretera provincial GR-3418, en el tramo que conecta la localidad de Bobadilla con las instalaciones de Lactalis Puleva en el Camino de Purchil, una actuación que ha supuesto una inversión de 2.531.429,41 euros y que permite mejorar de manera sustancial las condiciones de circulación y seguridad de una de las vías con mayor intensidad de tráfico de la provincia.