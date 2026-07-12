La Diputación de Valladolid consolida sus ayudas al emprendimiento rural: "Las cifras avalan"

Valladolid, 12 de julio de 2026. La Diputación de Valladolid, a través de la Oficina del Emprendedor, impulsa el empleo y el emprendimiento en los municipios de la provincia mediante un programa de ayudas dirigido a empresas, autónomos y particulares que desarrollen su actividad en el medio rural al que destina este año 650.000 euros y se ha consolidado como una "buena" iniciativa con un crecimiento consolidado para facilitar la creación y consolidación de negocios y contribuir a fijar población en nuestros municipios.