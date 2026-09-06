El director deportivo de Extreme BCN: "El evento ha crecido con chavales que hoy son atletas"

Barcelona, 6 de septiembre de 2026. El director deportico de Extreme Barcelona, Toni Álvarez, mencionaba el lema de este año del evento: "al cumplir 18 años tenemos el lema 'We are not kids anymore', y esto pasa con algunos atletas como Daniela Terol o Pau Sala de BMX, que son chavales que al primer Extreme no habían nacido, y cuando eran pequeños venían con una ilusión increíble y de repente ahora son los atletas a seguir". Por su lado, el director del evento, Víctor Casanovas asegura que ha sido un honor ver el podio de skateboard "completado por deportistas españolas". Jóvenes debutantes en la competición describen el hecho de participar en el Extreme Barcelona como un "orgullo".