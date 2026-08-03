Director general de CEAR critica que los migrantes hayan sido utilizados "como peones" en Ceuta

Madrid, 3 de agosto de 2026. El director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, ha señalado que la inacción de Marruecos responde a una forma de presión a España y la Unión Europea en función "de sus intereses geopolíticos". Además, ha subrayado que la situación en Ceuta "no es una crisis migratoria"; sino una "crisis política" en la que se ha utilizado a los migrantes "como peones". Por ello, ha rechazado las "lecturas simplistas" que solo vinculan esta entrada de migrantes al trabajo de las mafias.