Un dispositivo permitirá a personas con discapacidad visual experimentar el eclipse

Barcelona, 12 de agosto de 2026. Con motivo de la tríada de eclipses que se podrán ver desde España, empezando por el eclipse total de este 12 de agosto, el Instituto de Ciencias Espaciales del CSIC ha impulsado el proyecto Eclipse Inclusivo, que ha permitido crear 120 dispositivos destinados a que personas con discapacidad visual puedan experimentar el eclipse. Estos dispositivos LightSound "tienen un sensor de luz, que gracias a un microprocesador, transforma en sonido; cuando la luz del sol es intensa, los sonidos son más agudos y, conforme la luz disminuye porque la luna tapa el sol, los sonidos se van haciendo más graves, hasta desaparecer en el momento del eclipse total", explica el responsable de la Oficina de Comunicación y Divulgación del Instituto de Ciencias del Espacio y coordinador del proyecto Eclipse Inclusivo, Jorge Rivero González.