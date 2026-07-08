Diversidad, líderes comprometidos y entornos seguros, claves en la competitividad empresarial

Madrid, 8 de julio de 2026. Comprender la diversidad como una capacidad organizativa, implicar de forma activa a los líderes y promover entornos psicológicamente seguros son tres de las claves para lograr empresas más competitivas, productivas, sostenibles y equilibradas. Así se ha puesto de manifiesto en el encuentro 'Liderazgo femenino, diversidad, sostenibilidad del talento y cultura corporativa como palancas de competitividad', un proyecto de Europa Press en colaboración con la consultora McKinsey & Company.